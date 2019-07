Wirbel um Manuel Neuer: Berater erneuert Transfer-Forderungen an FC Bayern - Zukunft des Torwarts offen

Manuel Neuer sieht seine Ziele beim FC Bayern offenbar akut gefährdet. Sein Berater erneuerte im Kicker die Forderung an die Münchner, die Mannschaft durch Transfers einiger Hochkaräter zu verbessern. Neuer wolle noch einmal die Champions League gewinnen, sagte Thomas Kroth: "Egal wo." Der Ex-Profi ergänzte, dass der Keeper dies zwar "am liebsten mit den Bayern" realisieren wolle. Aber für einen solchen Triumph "muss der Kader verstärkt werden". Kroth: "Es geht nicht, die Champions League nur mit jungen Spielern anzugreifen, man braucht eine Mischung."

Nach Angaben des Kicker habe am Samstag ein Telefonat zwischen Kroth sowie Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge stattgefunden, in dem die Bayern-Bosse dem Agenten noch einmal versichert hätten, dass weitere Verstärkungen kommen werden. Dies habe den Berater zwar beruhigt, dennoch sagt Kroth über die Zukunft seines bis 2021 an die Münchner gebundenen Klienten auch: "Wenn man in ein gewisses Alter kommt, denkt man, klar, darüber nach, noch einmal etwas Neues zu machen." Eine Transfer-Debatte um den DFB-Kapitän habe er aber "gar nicht anstoßen" wollen.