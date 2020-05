Manuel Neuer hat beim FC Bayern verlängert: Das sind die Gründe für den neuen Vertrag

Manuel Neuer hat seinen 2021 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München um zwei weitere Jahre verlängert. Der 34-jährige Kapitän bleibt nun bis 2023 in München. So weit, so klar. Und doch ist der Deal, insbesondere Zeitpunkt der Verkündung durch den Verein am Mittwochnachmittag, eine Überraschung. Noch am Sonntag nach dem 2:0 der Bayern bei Union Berlin zum Neustart der Bundesliga hatten die Aussagen von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und die Replik des Torhüters via TV nicht nach einer baldigen Einigung im monatelangen Poker geklungen. Nun die Wende. Aus zwei Gründen.