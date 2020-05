Nach langem Poker: Kapitän Manuel Neuer verlängert beim FC Bayern - Vertrag bis 2023

Der FC Bayern München hat eine wichtige Entscheidung für die kommenden Jahre getroffen und Nationaltorhüter Manuel Neuer nach langwierigen Verhandlungen langfristig an sich gebunden. Der deutsche Rekordmeister verlängerte den Vertrag mit seinem 34 Jahre alten Kapitän vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023, wie der Verein am Mittwoch bekanntgab.

Bei Auslaufen des neuen Millionen-Kontraktes ist Neuer 37. Nach zwischenzeitlichen Misstönen während der Verhandlungen war die Einigung auf eine Ausdehnung der erfolgreichen Zusammenarbeit nach jüngsten Äußerungen der Vertragspartner erwartet worden. Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge zeigte sich "sehr glücklich und zufrieden" über die Einigung. "Manuel ist der beste Torhüter der Welt und unser Kapitän."

Neuer erklärt Verzögerung mit Corona-Krise und Torwart-Trainer Tapalovic

"In den Wochen des Shutdowns als Folge der Corona-Pandemie wollte ich keine Entscheidung treffen, weil niemand wusste, ob, wann und wie es mit dem Bundesliga-Fußball überhaupt weitergeht", äußerte sich der Nationalspieler in einer Mitteilung des Vereins zu seiner Verlängerung. "Zudem war mir wichtig, weiterhin auch mit unserem Torwart-Trainer Toni Tapalovic arbeiten zu können. Da dies nun geklärt ist, sehe ich mit großem Optimismus in die Zukunft. Ich fühle mich in Bayern sehr wohl und heimisch."

Kahn glättet Wogen: "Haben verstanden, in welche Richtung Manuel denkt"

Während der Verhandlungen gab es zwischenzeitlich öffentliche Auseinandersetzungen der beiden Parteien. Neuers Seite habe hohe Gehaltsforderungen (20 Millionen Euro) und eine lange Vertragslaufzeit (5 Jahre) gefordert, berichtete die Sport Bild. Öffentlich wurde dies teils heftig kritisiert - insbesondere inmitten der Corona-Krise. Neuer reagierte mit einem Interview in der Bild am Sonntag und zeigte sich enttäuscht über die Indiskretion. "Das ärgert mich. Das kenne ich so nicht beim FC Bayern", sagte er.

Nun sind beide Seiten doch zusammengekommen. Neu-Vorstand Oliver Kahn, selbst Vorgänger von Neuer als Kapitän und im Bayern-Tor zeigt Verständnis für seinen Nachfolger: "Ich kann mich sehr gut in die Situation, in der sich Manuel befindet, hineinversetzen. Wir haben verstanden, in welche Richtung Manuel in dieser Phase seiner Karriere denkt und was für ihn wichtig ist. Mit seiner Vertragsverlängerung hat er ein starkes Signal gesetzt", lobte Kahn.