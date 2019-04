Schock beim FC Bayern: Neuer gegen Düsseldorf verletzt ausgewechselt - Ulreich im Tor

Schock in der zweiten Halbzeit gegen Fortuna Düsseldorf: Die Nummer eins des FC Bayern München, Manuel Neuer, musste kurz nach Wiederanpfiff ausgewechselt werden. In der 53. Minute wurde der Nationalspieler gegen Sven Ulreich ausgetauscht. Neuer verschwand unmittelbar nach dem Wechsel in die Katakomben, über eine Diagnose kann zu diesem Zeitpunkt nur spekuliert werden.