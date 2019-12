Hansi Flick und Manuel Neuer kritisieren Bayern-Leistung gegen Gladbach: "Zu viel Abwarten"

16 Torschüsse, über 25 Prozent mehr Ballbesitz - und trotzdem verloren: Der FC Bayern München schlittert in die erste Ergebnis-Krise unter Interimstrainer Hansi Flick. Unter der Leitung des Nachfolgers von Niko Kovac verlor der FCB nun das zweite Spiel in Folge. Nach einem 1:2 in der Vorwoche gegen Bayer Leverkusen unterlag die Flick-Elf mit dem gleichen Ergebnis nun auch bei Tabellenführer Borussia Mönchengladbach - und wieder gab die mangelhafte Chancenverwertung der Bayern den Ausschlag für die Niederlage. Kapitän Manuel Neuer und Trainer Hansi Flick fanden nach Spielende bei Sky deutliche Worte.