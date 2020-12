Neuer über DFB-Comeback von Müller und Boateng: "Löw hat Tür nicht komplett zugemacht"

Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer hat sich lobend über seine Vereinskollegen Thomas Müller und Jérôme Boateng geäußert, aber keine Prognose für eine DFB-Rückkehr der zwei Weltmeister von 2014 abgegeben. "Ich glaube, dass Jogi Löw die Tür ja nicht komplett zugemacht hat. Er hat sich gestellt, alle Fragen beantwortet. Man wird sehen, was passiert", sagte Neuer am Dienstag in München.

