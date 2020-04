Trotz heftiger Neuer-Kritik: Bayern-Boss Rummenigge kündigt "glückliche Lösung" bei Vertragsverhandlungen an

Die Vertragsverhandlungen zwischen Torwart Manuel Neuer und dem FC Bayern München werden seit Sonntag von einem öffentlich ausgetragenen Konflikt überschattet. Kapitän Neuer und sein Berater Volker Struth äußerten in einem Interview bei Bild am Sonntag heftige Kritik in Richtung der Klub-Führung des deutschen Rekordmeisters. Seit einiger Zeit wird öffentlich über die angeblichen Forderungen des deutschen Nationalkeepers diskutiert: er wolle unbedingt einen Fünfjahres-Vertrag mit einem Jahresgehalt von 20 Millionen Euro. Der Verein jedoch strebe eine Verlängerung des Arbeitspapiers um zwei Jahre bis 2023 an.