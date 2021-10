Nationaltorwart Manuel Neuer macht Karriereende nicht vom Alter abhängig: "Sage nicht, dass mit 40 Schluss ist"

Nationaltorhüter Manuel Neuer kann sich vorstellen, noch lange Fußball zu spielen. „Vom Alter gibt es aber für mich keine Vorgabe. Ich sage nicht, dass mit 40 Jahren Schluss ist“, sagte der 35 Jahre alte Keeper des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München in einem Interview der Bild am Sonntag.

Zuletzt hatte Neuer in der WM-Qualifikation verletzungsbedingt gefehlt. Der Kapitän hatte die Rumänien-Partie wegen Adduktorenproblemen verpasst, war beim 2:1-Sieg der deutschen Auswahl von Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona vertreten worden. Spannend wird nun, ob Neuer am Montagabend (20.45 Uhr/RTL) in Skopje gegen Nordmazedonien mitwirken kann.