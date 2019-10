Manuel Neuer spricht über Karriereende: So lange will der FC-Bayern-Torwart noch spielen

380 Bundesliga-Spiele für Schalke 04 und den FC Bayern München, 91 Einsätze in der Nationalmannschaft - und noch immer Stammspieler im Verein und im DFB-Team: Mit 33 Jahren ist Manuel Neuer noch immer eine Institution im deutschen Fußball. Aber wie lange noch? Im Gespräch mit der französischen Zeitung France Football hat Neuer offen über ein mögliches Karriereende gesprochen: "Ich fühle keinen Druck für meine Zukunft. Ich möchte mich so lange auf höchstem Niveau weiterentwickeln, wie mein Körper das mitmacht", sagte der Routinier und fügte an: "Solange ich das Gefühl habe, gebraucht zu werden, werde ich weitermachen."

Manuel Neuer: Die Bilder seiner Karriere

Manuel Neuer: Zukunfts-Versprechen an den FC Bayern

Auch beim FCB gab es zuletzt immer wieder Gerüchte, dass Neuer in nicht allzu ferner Zukunft abgelöst werden könnte - etwa von Alexander Nübel, der wie Neuer selbst auf Schalke zum Bundesliga-Keeper reifte und dort wohl keinen neuen Vertrag unterschreibt. Fakt ist: Neuer ist noch lange an den FC Bayern gebunden - einen vorschnellen Abschied vom Profi-Fußball kann sich der Weltmeister von 2014 nicht vorstellen: "Mein Vertrag bei Bayern München läuft bis 2021. Bis dahin möchte ich mein Bestes geben, um unsere Ziele zu erreichen und meine Titel-Sammlung zu erweitern."

Ob das auch für die deutsche Nationalmannschaft gilt? Mit FC-Barcelona-Torwart Marc-André ter Stegen hat Neuer einen starken Konkurrenten, mit dem er sich zuletzt auch öffentlich einen verbalen Schlagabtausch geliefert hatte. "Irgendwann ist es immer vorbei", sagte Neuer noch im September im Interview mit der Zeitung Welt über seine Rolle im DFB-Tor. "Das weiß ich. Aber das kann ich im Moment noch nicht sagen. Ich habe das Gefühl, dass ich extrem gebraucht werde hier bei der Nationalmannschaft und sich alle freuen, dass ich da bin."

Kovac stellt sich hinter Neuer: "Er ist die Nummer eins Deutschlands"

Manuel Neuer gibt zu: Karriereende wird ihm schwer fallen

Nach seinem dritten Mittelfußbruch im Jahr 2017 verpasste der Kapitän des FCB und der Nationalmannschaft fast die WM 2018 in Russland. Die Verletzung kostete ihm fast die Karriere, wie er 2018 der Süddeutschen Zeitung sagte. Spaß am Fußball empfindet Neuer allerdings immer noch, wie er nun gegenüber den Franzosen beteuerte: "Ich lebe für diesen Job, er ist meine Leidenschaft und die ist immer noch so stark wie zu Beginn. Ich genieße jede Partie, jedes Training, jede spezifische Übung", schwärmte Neuer. "Dieser Job macht mir viel Freude und ich bin stolz darauf."

Ein schnelles Karriereende bei Bayern-Keeper Neuer? Es sieht nicht danach aus - vor allem wenn man ließt, wie sehr der FCB-Keeper im Gespräch mit France Football seinen Job wertschätzt: "Ich genieße jede Partie, jedes Training, jede spezifische Übung. Die bloße Tatsache, den Rasen vor 70.000 Zuschauern zu betreten und das Trikot fünf Minuten vor Anpfiff in der Kabine anzuziehen, sind Momente, in denen ich mich schwer tun würde, ob im Verein oder in der Nationalmannschaft, wenn sie nicht mehr wären."

