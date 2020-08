Torwart-Legende Peter Schmeichel kritisiert Manuel Neuer nach Patzer gegen Chelsea: "Schwaches Spiel"

Der ehemalige Welttorhüter Peter Schmeichel hat Manuel Neuer nach dem 4:1 des FC Bayern München gegen den FC Chelsea im Achtelfinale der Champions League kritisiert. "Er hatte ein vergleichsweise schwaches Spiel heute" , sagte Schmeichel in seiner Funktion als Experte beim US-Sender CBS. Zum Gegentor der Münchner, als Neuer eine Hereingabe in die Mitte abklatschen ließ, sagte er: "Das ist kein großartiges Torwartspiel."

Was war passiert? Neuer konnte kurz vor der Halbzeit eine Hereingabe von Hudson-Odoi nicht festhalten - und wehrte den Ball unsauber in die Mitte des Strafraums ab. Tammy Abraham schob daraufhin zum zwischenzeitlichen 1:2 aus Sicht der Londoner aus vier Metern ins leere Tor ein - eine der wenigen Unsicherheiten des Nationalkeepers in diesem Jahr.