Manuel Neuer mahnt: Das muss noch passieren, damit das DFB-Team eine erfolgreiche EM spielt

Nur noch gut zweieinhalb Monate bis zum Start der Europameisterschaft 2021 (11. Juni bis 11. Juli) - und die deutsche Nationalmannschaft muss sich noch zusammenfinden. Die Schmach im vergangenen Herbst, die 0:6-Pleite gegen Spanien zum Abschluss der Nations League, hängt noch immer nach. Kapitän Manuel Neuer hat im Interview mit dem Länderspiel-Magazin des DFB nun von seinen Teamkollegen eingefordert, den "Blick in die Zukunft" zu richten: "Die Vergangenheit, dieses eine Spiel, können wir nicht mehr ändern", sagte Neuer. "Mit der WM-Qualifikation und der EM stehen für uns neue Wettbewerbe an. Vor uns liegen große Aufgaben, und ich habe große Lust darauf, sie mit der Mannschaft zu lösen." Gleichzeitig müsse das Team für erfolgreiche Spiele aber auch an einigen Stellschrauben drehen, so Neuer.

So traue der Keeper seiner Mannschaft bei der EM zwar ausdrücklich "alles" zu, dennoch müssten sich seine Mitspieler aber schon jetzt Gedanken über die Spielweise machen. "Jeder von uns ist schon jetzt dafür verantwortlich, alles dafür zu tun, im Sommer den größten Beitrag dafür zu leisten, den er leisten kann", mahnte Neuer an. So weiterspielen wie zuletzt, dürfe das DFB-Team bei der EM nicht: "Wir müssen unsere Defensive stabilisieren", forderte der Welttorhüter. "Es ist offenkundig, dass wir zuletzt viele Gegentore bekommen haben. Bei einem Turnier geht sowas nicht." Zudem müsse das Team "kompakter stehen".

Und noch etwas muss sich die Elf von Bundestrainer Joachim Löw laut Neuer bis zur EM aneignen: Auf dem Platz soll wieder mehr gesprochen werden. Beim 0:6 gegen Spanien war es etwa bezeichnend, dass kaum ein Spieler lautstark Kommandos gab. Der Keeper dazu: "Insgesamt und dazu für die Stabilität ist es auch wichtig, dass wir mehr kommunizieren, einander mehr helfen." Gerade auch Spieler mit weniger Erfahrung müssten mehr Verantwortung übernehmen", so Neuer, der zum Fazit kommt: "Wenn wir uns in diesen Bereichen steigern, dann haben wir durchaus Grund, mit Optimismus in die EM zu starten."