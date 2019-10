Torwart-Debatte um Neuer und ter Stegen: Löw verkündet Plan für anstehende Länderspiele und die EM

Nach der zum Teil hitzigen Torwart-Debatte um Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen hat Bundestrainer Joachim Löw den Plan für die kommenden Länderspiele festgelegt. So wird Herausforderer ter Stegen im Test am kommenden Mittwoch in Dortmund gegen Argentinien zwischen den Pfosten stehen, Kapitän Neuer kehrt vier Tage später in der EM-Qualifikation in Tallinn in den Kasten zurück. Löw erklärte, dass er diese Entscheidung gemeinsam mit Torwarttreiner Andras Köpke getroffen habe und das Prozedere "mit beiden Spielern abgesprochen" sei.