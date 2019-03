Joachim Löw verrät seinen Plan mit Neuer und ter Stegen: Job-Sharing im deutschen Tor

Joachim Löw wird im Testspiel am Mittwochabend gegen Serbien auf Job-Sharing im Tor der deutschen Nationalmannschaft setzen. Wie der Bundestrainer im Vorfeld der Partie in Wolfsburg am RTL-Mikrofon verriet, wird Manuel Neuer lediglich die erste Hälfte bestreiten, nach der Pause soll Marc-Andre ter Stegen den DFB-Kapitän dann ablösen. Seine Pläne für das weitaus wichtigere EM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Amsterdam gegen die Niederlande nannte Löw nicht.