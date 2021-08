Manuel Neuer, Marco Reus und Co.: Die Kapitäne der Bundesliga-Topklubs im Erfahrungscheck

Ob der FC Bayern mit Manuel Neuer oder Borussia Dortmund mit Marco Reus: Viele Bundesliga-Klubs setzen bei der Wahl ihrer Mannschaftskapitäne auf die geballte Erfahrung. Die Spielführer der 18 Erstligisten blicken auf eine prall gefüllte Lebensläufe mit nicht zu verachtenden Erfolgen zurück. Wem schenken die Trainer der deutschen Eliteklasse ihr Vertrauen? Und welcher Spieler hat sich den Status als bedeutendstes Sprachrohr im Team am meisten verdient? Der SPORTBUZZER blickt im Erfahrungscheck auf die Team-Kapitäne der deutschen Belétage. Anzeige

FC Bayern München: Manuel Neuer Der deutsche Rekord-Champion geht einmal mehr mit Torhüter Manuel Neuer als Kapitän in die neue Saison. Der Münchener Schlussmann, der im Juli 2011 vom damaligen Bundesliga-Konkurrenten Schalke 04 an die Isar wechselte und zunächst bei einigen Fangruppierungen einen schweren Stand hatte, trägt seit 2017 die Binde des FC Bayern. Sein Bewerbungsschreiben: Die geballte Erfahrung von 439 Bundesliga-Spielen und 119 Einsätzen in der Champions League. Zudem schmücken neun deutsche Meisterschaften, fünf Triumphe im DFB-Pokal und zwei Champions-League-Siege den Trophäenschrank des 35-Jährigen - unter den Kapitänen der deutschen Eliteklasse sind sämtliche Werte unerreicht. Das Vertrauen vom neuen Trainer Julian Nagelsmann, der zur neuen Saison von RB Leipzig kam, genießt der erfahrene FCB-Rückhalt daher in vollem Umfang. "Manuel Neuer wird Kapitän bleiben, er ist ein herausragender Kapitän", betonte der neue Bayern-Coach bereits bei seiner offiziellen Vorstellung. Kurios: Mit seinen 35 Jahren ist Neuer sogar ein Jahr älter als Trainer Nagelsmann.

RB Leipzig: Marcel Sabitzer 143 Bundesliga-Spiele, 115 Einsätze in Österreichs Eliteliga sowie 21 Champions- und 26 Europa-League-Partien: Seinen Wert für den Vizemeister der vergangenen Spielzeit muss Marcel Sabitzer nicht mehr unter Beweis stellen. Seit 2020 füllt der Offensivmann das Amt des Anführers bei den Sachsen aus. Seine Zahlen kommen zwar nicht an die Werte seines acht Jahre älteren Münchener Gegenübers heran, dennoch unterstreicht der große Erfahrungsschatz des 27-Jährigen seine Leader-Qualitäten. Ein weiteres Indiz für den hohen Stellenwert im Team: In der vergangenen Saison verpasste Sabitzer lediglich sieben Liga-Partien, sechs davon verletzungsbedingt und eine aufgrund einer Gelbsperre. Für Unruhe in der Sommer-Vorbereitung sorgte jedoch das kolportierte Interesse von Meisterschafts-Konkurrent FC Bayern am Leipziger Kapitän. Der Verlust des Anführers wäre ein herber Verlust für den Bayern-Jäger. Ungeachtet der Gerüchte hält Nagelsmann-Nachfolger Jesse Marsch an Sabitzer und dessen Position fest. "Er ist unser Spieler, er war unser Kapitän letztes Jahr und hat eine super Saison gespielt. Er war ein guter Anführer und er bleibt Kapitän", so der Leipzig-Coach.

Borussia Dortmund: Marco Reus Mit neun Jahren Klub-Zugehörigkeit gehört Marco Reus zu den fünf vereinstreusten Mannschaftskapitänen der Bundesliga. Seit 2012 kickt der ehemalige Gladbacher für den BVB, seit 2018 ist er Kapitän der Westfalen, für die er bereits in der Jugend spielte, den Sprung zu den Profis aber vorerst nicht schaffte. Umso beeindruckender ist die Zeit, auf die der schnelle Offensivspieler im schwarz-gelben Dress inzwischen zurückblickt. 311 Bundesliga-Spiele spulte der 32-Jährige trotz diverser Verletzungspausen ab, 214 davon für den BVB. Dazu gesellen sich während seiner Karriere 50 Spiele in der Königsklasse und 14 Partien in der Europa League. Auch seine lange Zeit ohne großen Titel fand mit dem DFB-Pokalsieg 2017 ein Ende. In der vergangenen Saison kam der zweite Pokal-Coup dazu. Nach Neuer ist Reus der Kapitän mit dem größten Erfahrungsschatz in der Bundesliga.

VfL Wolfsburg: Koen Casteels Als einer von zwei Bundesliga-Klubs (auch Mainz mit später Auswahl) stand der VfL Wolfsburg bis kurz vor der ersten Runde im DFB-Pokal noch ohne "Leitwolf" für die neue Saison da. Neu-Trainer Mark van Bommel, einst selbst Kapitän der PSV Eindhoven und des FC Bayern München, ließ sich Zeit für die Entscheidung. Am Ende wurde es nach dem Vorbild von van Bommels Ex-Klub der Torhüter: Koen Casteels, unter anderem gespickt mit der Erfahrung von 196 Bundesliga- und zwei Champions-League-Spielen, geht als Wolfsburg-Captain voran. Stellvertreter des Belgiers sind Maximilian Arnold, der zuletzt Kapitän der deutschen Olympia-Auswahl war, sowie Josuha Guilavogui, der beim VfL bisher die Binde trug.

Eintracht Frankfurt: Sebastian Rode Personelle Rochaden in der Team-Hierarchie gibt es bei Eintracht Frankfurt. Mittelfeldspieler Sebastian Rode bekommt zur neuen Saison das Vertrauen von Neu-Trainer Oliver Glasner, der vom VfL Wolfsburg an den Main wechselte. Rode folgt auf den im vergangenen Winter gewechselten David Abraham. "Er ist als echter Hesse mit seiner Erfahrung und Persönlichkeit der ideale Kapitän und ein starker Repräsentant der Eintracht", begründete Glasner die Wahl zugunsten des 30-Jährigen. Auch Rode blickt der Aufgabe positiv entgegen. "Die Kapitänsbinde zu tragen, erfüllt mich mit Stolz und großer Freude. Ich möchte mich bei Oliver Glasner für sein Vertrauen bedanken." Der Japaner Makoto Hasebe und der Österreicher Martin Hinteregger werden Rodes Stellvertreter. Im vergangenen halben Jahr ohne den Argentinier Abraham gab es keinen festen Kapitän. Nun macht es Rode, der zwischen 2014 und 2019 beim FC Bayern und dem BVB auf höchstem Niveau spielte und dabei zwei Meister-Titel und einen DFB-Pokalsieg holte. Insgesamt lief der Mittelfeld-Motor in 181 Bundesliga-Spielen auf und sammelte bei 12 Champions- und 23 Europa-League-Einsätzen Erfahrung auf der europäischen Bühne.

Bayer Leverkusen: Lukas Hradecky Auch bei Leverkusen gibt es Bewegung im Kapitänsamt. Trainer Gerardo Seoane beförderte Torhüter Lukas Hradecky zum neuen Spielführer für die anstehende Saison. "Lukas ist nicht nur ein herausragender Torwart, er ist auch ein Vollprofi, der sehr gewissenhaft seinen Sport betreibt", erklärte der neue Coach der "Werkself", der vom Schweizer Serienmeister Young Boys Bern nach Leverkusen kam. "Darüber hinaus hat er eine sehr positive Ausstrahlung, ist kommunikativ und übernimmt gerne Verantwortung". Hradecky trug die Binde bereits im letzten Testspiel Leverkusens gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen. Zuvor hatte der Chilene Charles Aranguiz die Mannschaft als Kapitän geführt, das Amt aber nach der abgelaufenen Spielzeit niedergelegt. "Ich habe im Laufe der Saison gemerkt, dass ich der Mannschaft besser helfen kann, wenn ich mich komplett auf meine Leistung auf dem Platz konzentriere", begründete der 32-Jährige diesen Schritt. Wie beim FC Bayern geht somit ein erfahrener Torhüter als Leader voran: Hradecky kommt auf 196 Partien in Deutschlands Belétage und lieferte mit sechs Champions- und 16 Europa-League-Spielen in der Vergangenheit auch auf internationalem Terrain.