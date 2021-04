Mit Maskenentwicklung und Nachverfolgung: Bayern-Torhüter Neuer will Jugendsportlern aus Lockdown helfen

Angesichts des seit Monaten andauernden Corona-Lockdowns im Bereich des Kinder-, Jugend- und Amateursports will Nationaltorhüter Manuel Neuer einen Beitrag zu einer möglichst zeitnahen Rückkehr der Aktiven auf die Plätze leisten. Der Keeper des FC Bayern warnt: "Es ist wichtig, den Kindern und Jugendlichen die Rückkehr auf die Sportplätze und in die Sporthallen zu ermöglichen. Der Sport läuft Gefahr, eine ganze Generation von Kids komplett an die Konsolen zu verlieren. Die Folgen für unser Gesundheitssystem werden gravierend sein, wenn wir den Kids nicht bald wieder erlauben, sich in ihren Sportarten zu bewegen.“ Folglich hat Neuer die Initiative ergriffen und unter strenger Wahrung der Hygienevorschriften Lösungsansätze entwickelt. Anzeige

Unter der Maßgabe "Registrieren - Testen - Schützen" ist der 35-Jährige unternehmerisch in die Produktentwicklung von Masken, Schnell- und Selbsttests eingestiegen. "Mir war wichtig, dass wir in der EU produzieren und dass die Masken eine deutlich höhere Sauerstoffzufuhr garantieren, als andere Produkte“, erklärt Neuer: "Wir sind in der Entwicklung weiterer Produkte, die es gerade Kindern leichter machen in der Pandemie."

Neuer weiter: "Kinder haben einen viel kleineren Kopf und eine ganz andere Lungenkapazität. Eine normale Maske kann da also überhaupt nicht die Sicherheitsstandards halten. Unser Kids-Produkt ist natürlich nicht für den Sportplatz gedacht. Aber für den Weg zum Sportplatz und vor allem den Präsenzunterricht in der Schule. Wir haben Testergebnisse von mehreren unabhängigen Stellen, die belegen, dass die Kinder mit den handelsüblichen Masken schnell müde und unkonzentriert werden. Die Sauerstoffzufuhr fehlt. Daran haben wir gearbeitet und Lösungen gefunden. Wir verwenden Hightech-Materialien auf höchstem Qualitätsstandard und produzieren in Polen. Wir garantieren Herstellung in und Materialien aus Europa.“