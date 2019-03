Nach Patzer gegen Liverpool: Das sagt Bayern-Keeper Manuel Neuer

Löw macht ter Stegen Hoffnungen auf Wachablösung: "Am Ende zählt immer die Leistung"

Sein Trainer Niko Kovac nahm den Nationaltorwart in Schutz. "Er geht raus, weil Rafinha außen steht und Mane zum Tor geht. Da kann man den Manuel keinen Vorwurf machen . Er hatte es so eingeschätzt, dass Rafinha aus dem Spiel ist", sagte er.

Kampfansage von ter Stegen

Doch gerade mit Blick auf die Nationalmannschaft tut Neuer jeder Fehler besonders weh. Denn mit Marc-André ter Stegen, der mit dem FC Barcelona am Mittwoch ins Viertelfinale der Champions League einzog, hat er einen starken Konkurrenten. Und ter Stegen überzeugt in dieser Saison in nahezu jedem Spiel.