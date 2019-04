Das sagt Bayern-Torhüter Manuel Neuer zu den Spekulationen um seinen DFB-Rücktritt

Die Ansetzung der Pressekonferenz mit dem derzeit verletzten Bayern-Torhüter Manuel Neuer sorgte für wilde Spekulationen: Was wird der Kapitän der Öffentlichkeit mitteilen? Gibt der DFB-Kapitän vielleicht sogar seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt? Angesprochen auf derartige Gerüchte reagierte Neuer am Mittwoch mit einem Lächeln. "Wir haben darüber ein bisschen geschmunzelt", sagte der Keeper. Der Medien-Termin sei "vorher abgesprochen" gewesen. Er habe viele Interviewanfragen gehabt und wollte durch Absagen "keinen unglücklich machen". Daher der Termin vor großer Runde. Neuer sprach schließlich über seine Verletzung , seinen Comeback-Plan und die anstehenden Aufgaben der Münchner.

Zu seinem anvisierten Comeback-Termin sagte der 33-Jährige: "Ich denke schon, dass ich nach zwei Wochen wieder mehr machen kann. Wann ich wieder im Tor stehen kann, ist schwer zu sagen." Sein Ziel sei es, "so schnell wie möglich fit zu werden". Das Spiel am vorletzten Bundesliga-Spieltag bei RB Leipzig bezeichnete Neuer als "realistisches Ziel". Der Torwart hatte sich beim 4:1 am vergangenen Wochenende bei Fortuna Düsseldorf eine Muskelverletzung an der Wade zugezogen. Schon Ende März war er wegen einer ähnlichen Blessur ausgefallen.