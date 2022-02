Matthäus nach Sieg-Rekord des Bayern-Stars: Darum ist und bleibt Neuer der beste Torhüter der Welt

Vor rund drei Wochen wurde Edouard Mendy zum Welttorhüter gewählt - nach Ansicht des deutschen Rekordnationalspielers Lothar Matthäus spielt der Keeper des FC Chelsea jedoch im internationalen Vergleich allenfalls die zweite Geige. Der Favorit des 60-Jährigen ist weiterhin Manuel Neuer - und dies wird wohl noch eine ganze Zeit so bleiben. "Manuel ist das Nonplusultra in den letzten Jahren, auch wenn er jetzt nicht zum weltbesten Torhüter gewählt worden ist. Für mich ist er das. Schon seit Jahren. Und das wird auch so bleiben, weil ich bei ihm keine Abnutzung sehe. Er ist frisch, er ist ehrgeizig, er will, er ist positiv", sagte Matthäus nach dem 3:2 des FC Bayern am Samstagabend gegen RB Leipzig bei Sky. Anzeige

Der einstige Weltfußballer weiter: "Er ist einfach Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, mit welcher Ruhe und Gelassenheit er den Angriffen und Gegnern entgegenkommt, wenn sie auf ihn zukommen." Tatsächlich präsentiert sich Neuer auch im Alter von mittlerweile 35 Jahren noch immer in Top-Form und steht vor einer Verlängerung seines derzeit bis 2023 datierten Vertrages in München. Der Routinier selbst hat in jedem Fall noch lange nicht genug. "Der Plan ist, solange ich fit bin, solange ich gesund bin, solange ich gebraucht werde, es Spaß macht, werde ich weiterspielen", meinte er nach dem Erfolg gegen Leipzig bei Sky.