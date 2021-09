Von Neuer-Rückkehr bis Gosens-Ersatz: Das DFB-Puzzle von Bundestrainer Hansi Flick gegen Armenien 

Es wird Zeit für die Wende in der WM-Qualigruppe J – zumindest wenn es nach Hansi Flick geht. Der neue Bundestrainer will endlich an die Tabellenspitze. " Wir wollen die Dinge wieder etwas zurechtrücken ", sagte Flick vor der Partie heute Abend gegen Armenien (20:45 Uhr/RTL). Nach dem mickrigen 2:0 gegen Fußballzwerg Liechtenstein am letzten Mittwoch braucht es dafür nicht nur eine deutliche Leistungssteigerung, sondern vor allem einen Sieg gegen den Außenseiter rund um Kapitän Henrikh Mkhitaryan.

Wie geht Flick sein zweites Länderspiel an? Auf jeden Fall wird Manuel Neuer ins Tor zurückkehren und somit auch die Kapitänsbinde von Joshua Kimmich übernehmen. Auf der linken Abwehrseite muss der DFB-Coach den verletzten Robin Gosens ersetzen – Hoffenheims David Raum steht vor seinem Debüt. Außerdem ist damit zu rechnen, dass Antonio Rüdiger, Leon Goretzka und Serge Gnabry in die Startelf rücken. "Es wir ein paar Änderungen geben, aber nicht sehr viele", kündigte Flick an, wollte sich aber nicht weiter in die Karten schauen lassen. Bereits vor dem Liechtenstein-Auftakt legte er sich mit seinem Trainerteam fest, dass auch die Belastungssteuerung eine wichtige Rolle spielt und nach Möglichkeit nicht viele Spieler alle drei Partien absolvieren sollen – am kommenden Mittwoch geht es zum Abschluss des Quali-Dreierpacks noch gegen Island.