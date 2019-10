Manuel Neuer über Rücktrittsgedanken und das Verhältnis zu Marc-André ter Stegen

Manuel Neuer hat Spekulationen über ein mögliches Ende seiner Nationalmannschafts-Karriere nach der Europameisterschaft im kommenden Jahr zurückgewiesen. "Es gibt absolut nichts zu verkünden. Ich fühle mich wohl, ich fühle mich fit und ich bringe gute Leistungen. Ich denke nicht über ein Karriereende nach", sagte der Torhüter des FC Bayern am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem EM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Tallinn gegen Estland. Zuletzt hatte die Sport Bild berichtet, dass sich Neuer "ernsthaft" mit einem DFB-Abschied im Anschluss an die EM beschäftige.