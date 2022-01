Trikot gegen Kappe: Bayern-Star Neuer erklärt kuriosen Textilhandel mit Köln-Trainer Baumgart

Steffen Baumgart befindet sich in der Bundesliga weiter auf Souvenirjagd. Nachdem der Trainer des 1. FC Köln seine Kappe am vergangenen Wochenende gegen ein Trikot von Hertha-Routinier Kevin-Prince Boateng eingetauscht hatte, gab es am Samstag nun einen Textilhandel mit Nationaltorhüter Manuel Neuer. "Er hat mich nach meinem Trikot gefragt", sagte der Keeper des FC Bayern nach dem 4:0 der Münchner bei Sky und erklärte, warum er dem Deal sofort zustimmte. So sei es Baumgarts aktiver Zeit nie zu einem Trikottausch gekommen. Statt eines Hemdes des inzwischen 50-Jährigen hat Neuer nun wenigstens dessen Kopfbedeckung im heimischen Regal.

