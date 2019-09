Fredi Bobic kritisiert Marc-André ter Stegen: "Seine Art ist sehr negativ" - Ballack-Lob für Neuer

Manuel Neuer erhält für seine Kritik an Marc-André ter Stegen Unterstützung von ehemaligen Nationalspielern. In der TV-Sendung "Doppelpass" bei Sport1 hat Eintracht-Frankfurt-Sportvorstand Fredi Bobic den Kapitän des FC Bayern München und des DFB-Teams gelobt. "Er spricht so, wie ein Kapitän sprechen muss", sagte Bobic. "Er hat auch noch ein paar andere Sätze gesagt, die reinpassen."

Fredi Bobic: Verhalten von Marc-André ter Stegen nicht in Ordnung

Auch wenn Bobic den Frust des Barcelona-Schlussmanns verstehen kann ("Es ist hart, wenn du Nummer zwei bist"), kritisierte er ter Stegen für sein Verhalten: "Seine Art und Weise ist sehr negativ", urteilte der Frankfurt-Boss, der sich an den früheren Konkurrenzkampf zwischen Oliver Kahn und Jens Lehmann um die Nummer eins beim DFB erinnert fühlte.

Michael Ballack lobt Manuel Neuer für ter-Stegen-Kritik: "Endlich Führungsspieler gesehen"

In eine ähnliche Richtung ging auch Neuer mit seinen Aussagen nach dem Leipzig-Spiel: "Mir ist klar, dass er ein wirklich sehr guter Torwart ist, der immer spielen möchte. Das ist für mich auch klar und dass er Leistung gezeigt hat." Allerdings sei es "nicht das erste Mal, dass man (ter Stegen, d. Red.)sich in diese Richtung so äußert", sagte der Bayern-Torwart, der seit 2009 im DFB-Tor steht.

Ex-Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack lobte Neuer im "Doppelpass" für seine Aussagen: "Als er darauf angesprochen wurde, habe ich endlich diesen Führungsspieler gesehen. Ich fand es sehr gut. Das hätte er schon früher machen können", sagte Ballack.

Bundestrainer Löw verspricht ter Stegen Einsatzzeiten bei der DFB-Elf

Bundestrainer Joachim Löw hatte ter Stegen nach den Spielen gegen Holland und Nordirland Einsatzzeiten in den nächsten Länderspielen versprochen. "Marc haben wir zugesagt, dass er auch seine Spiele kriegt. Das wird auch so sein", erklärte der Bundestrainer.

Löw deutete nach dem 2:0 gegen Nordirland in der EM-Qualifikation an, dass der 27 Jahre alte Schlussmann des FC Barcelona wohl schon im Windsor Park im Tor gestanden hätte, wenn es nicht zuvor das 2:4 in Hamburg gegen die Niederlande sowie den Ausfall weiterer wichtiger Spieler gegeben hätte. "Ich wollte nicht noch den Torhüter wechseln", sagte Löw.

