Neuer gewinnt Duell mit ter Stegen - Bierhoff: "Hat Antwort auf dem Platz gegeben"

Als Manuel Neuer erstaunlich emotionslos seine Topleistung beim Sieg der Nationalmannschaft in Amsterdam erklärte, schlich Virgil van Dijk hinter ihm mit gesenktem Kopf davon. Auch Hollands Kopfball-Hüne hatte Deutschlands Nationaltorwart diesmal keinen Schrecken einjagen können. Für Neuer war das 3:2 in der Johan-Cruyff-Arena am Sonntagabend zum Start in die EM-Qualifikation nach der Dauerdiskussion um seine Stellung als Stammtorwart im Zweikampf mit Marc-André ter Stegen auch eine persönliche Befreiung. Aus der Ruhe bringen konnte ihn nach seinem seit langem besten Auftritt im Nationaltrikot aber nichts.