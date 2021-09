Anführer verletzt: Bundestrainer-Debüt von Hansi Flick ohne Manuel Neuer - Thomas Müller reist ab

Hansi Flick muss bei seinem Debüt als Bundestrainer ohne Manuel Neuer und Thomas Müller auskommen. Kapitän Neuer steht im WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag in St. Gallen gegen Liechtenstein wegen einer Sprunggelenksblessur, die er sich bereits vor rund zwei Wochen beim Supercup-Sieg des FC Bayern gegen Borussia Dortmund zugezogen hatte, nicht zur Verfügung. Offensivallrounder Müller klagt über Adduktorenprobleme und trat bereits die Heimreise an. Er fehlt damit auch in den folgenden Partien am Sonntag in Stuttgart gegen Armenien und drei Tage später in Reykjavik gegen Island.

