Zeitnahe Verkündung: Manuel Neuer unmittelbar vor Vertragsverlängerung beim FC Bayern

Damit dürfte sich mittelfristig auch eine Rückkehr von Alexander Nübel erledigt haben. Der momentan an AS Monaco verliehene Torhüter hatte im November gegenüber dem Kicker eine eindeutige Bedingung für ein Bayern-Comeback formuliert: "Was ich mir nicht mehr vorstellen kann, ist zurückzukommen und nicht mehr Spiele zu bekommen." Bis 2025 wäre die Chance darauf allerdings gering.