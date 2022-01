Bei Neuer-Verlängerung: Bayern-Trainer Nagelsmann hat schlechte Nachrichten für Nübel

So ist sich Nagelsmann sicher, dass er bei einer Vertragsverlängerung auch auf den dann noch älteren Bayern-Keeper setzen wird. Neuer werde die Qualität "sicher noch über ein paar Jahre halten", prognostizierte der Trainer. Im reifen Torwartalter will auch Neuer selbst bei körperlicher Fitness im Sommer 2023 nicht aufhören. Zumal ein Jahr später die Europameisterschaft in Deutschland stattfindet. "Derzeit kann ich mir die Jahre 2024 und 2025 ohne dieses Trio nicht vorstellen" , sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß jüngst mit Blick auf Neuer (35), Thomas Müller (32) und Weltfußballer Robert Lewandowski (33). Auch die Arbeitspapiere der Offensivstars laufen bis ins Jahr 2023.

Im Fall von Neuer hätte eine Vertragsverlängerung auch Auswirkungen auf Alexander Nübel. Der 25-Jährige, der im Jahr 2020 vom FC Schalke kam und zum Nachfolger von Neuer aufgebaut werden sollte, ist aktuell bis zum 30. Juni 2023 an die AS Monaco ausgeliehen. Sein Vertrag in München ist bis 30. Juni 2025 datiert - das entspricht dem Ende des unterschriftsreifen neuen Neuer-Kontrakts. Eine Hiobsbotschaft für den ehemaligen U21-Nationalspieler - und Nagelsmann macht eine klare Ansage: "So lange Manu auf dem Niveau spielt, ist es für jeden auf der Welt schwer, an ihm vorbeizukommen. Das ist dann auch für Alex faktisch so." Allerdings könne man diese Situation um Neuer und Nübel erst dann fundiert analysieren, wenn sie eingetreten sei, fügte der Bayern-Coach an.