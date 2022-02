Wenn Manuel Neuer verletzt ausfällt: So schlägt sich der FC Bayern ohne den Welt-Torhüter

Auf Torwart-Routinier Sven Ulreich warten aufregende Wochen. Der Stammplatz des 33-Jährigen beim FC Bayern München ist normalerweise die Ersatzbank. Aber jetzt, da Kapitän Manuel Neuer nach einer Knie-Operation ausfällt, ist Ulreich beim Tabellenführer gefordert. Und der 33-Jährige fühlt sich gewappnet: "Man bereitet sich jede Woche darauf vor, dass man bereit ist, wenn der Fall kommt." Er sei "ready" für das Gastspiel beim Aufsteiger VfL Bochum (15.30 Uhr, Sky), das für den Reservisten auch eine ganz wichtige Aufwärmrunde für das folgende Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei RB Salzburg am Mittwoch (21 Uhr) ist.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann setzt großes Vertrauen in Routinier Ulreich. "Ich bin guter Dinge, dass er eine gute Leistung bringen wird. Er hat Manu schon vor längerer Zeit mal vertreten. Er hat eine gewisse Erfahrung und ist kein 21-Jähriger mehr, der da reinrutscht", sagte Nagelsmann. Der 33 Jahre alte Ulreich kam in dieser Saison erst in zwei Pflichtspielen zum Einsatz. Zuletzt stand er zu Jahresbeginn beim 1:2 im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach für den damals mit dem Coronavirus infizierten Neuer im Tor. Nach einer Operation am Knie fehlt Neuer wohl bis etwa Mitte März. Für den deutschen Rekordmeister ist der Ausfall ein Rückschlag. Doch wie liefen die Partien der Münchner, wenn der fünffache Welt-Torhüter verletzt war?

Neuer verpasste beim FC Bayern seit Sommer 2011 bis dato insgesamt 74 Spiele aufgrund einer Verletzung. Die Partie in Bochum ist Nummer 75. Die längste Ausfallzeit gab es in der Saison 2017/2018, als der gebürtige Gelsenkirchener mit einem Mittelfußbruch insgesamt 46 Begegnungen verpasst hatte. Sein Vertreter damals unter Trainer Jupp Heynckes war Ulreich. Und die Münchner kassierten in dieser Zeit in der Bundesliga nur drei Niederlagen und wurden am Ende der Saison mit neun Punkten Vorsprung Meister. Im verlorenen gegangenen DFB-Pokal-Finale gegen Eintracht Frankfurt (1:3) saß Neuer erstmals wieder auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), gibt einen Überblick - so hat sich der FC Bayern bis dato geschlagen, wenn der Top-Keeper verletzt ausfällt.