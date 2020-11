Neuer: Verletzungen wie bei Kimmich unabhängig von Belastung – "Hat es auch vor Corona gegeben"

Der Nationalspieler hatte sich während der Partie gegen den BVB (3:2) bei einem Foul an Erling Haaland am Knie verletzt. Er musste in der ersten Halbzeit unter Tränen ausgewechselt werden. Sowohl das schmerzverzerrte Gesicht Kimmichs als auch die mitfühlenden Reaktionen seiner Mitspieler verhießen wenig Gutes.

Zu einem Comeback Kimmichs, der am Wochende bereits am angerissenen rechten Außenmeniskus operiert wurde, dürfte es indes frühestens zu Beginn des neuen Jahres kommen. Die Münchner starten nach einer kurzen Weihnachtspause am 2. Januar mit einem Heimspiel gegen Mainz 05 ins neue Jahr, anschließend steht ein Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach an.