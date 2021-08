Entscheidung über Einsatz wohl am Mittwoch: Trainingspause für DFB-Torhüter Manuel Neuer

Manuel Neuer hat auch am Dienstag nicht am Training der deutschen Nationalmannschaft teilgenommen. Der Kapitän und Stammtorwart absolvierte wegen seiner jüngst im Supercup-Spiel des FC Bayern gegen Borussia Dortmund zugezogenen Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk eine individuelle Übungseinheit im DFB-Hotel in Stuttgart. Der Verband sprach von einer "Vorsichtsmaßnahme" und betonte, dass es mit Blick auf die gesundheitliche Entwicklung einen "positiven Trend" gebe.

Eine finale Einschätzung zur Einsatzfähigkeit das Kapitäns werde der neue Bundestrainer Hansi Flick am Mittwoch mitteilen. Zum Auftakt des anstehenden Länderspiel-Dreierpacks geht es am Donnerstag in St. Gallen gegen Liechtenstein. Am Sonntag heißt der Gegner in Stuttgart Armenien, drei Tage später wartet Island in Reykjavik.