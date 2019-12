Bayern-Keeper Neuer über möglichen Wechsel ins Ausland und DFB-Konkurrent ter Stegen

Manuel Neuer hat sich in einem Interview zu seiner Zukunft geäußert und einen Wechsel ins Ausland zumindest nicht ausgeschlossen. "Ich habe nie gesagt, dass ich meine Karriere unbedingt in Deutschland beende. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass ich den FC Bayern verlassen werde. Was ich für die Nationalelf gesagt habe, gilt für meine Karriere: Wenn ich mich gut fühle, wenn ich gebraucht werde und weiß, dass ich Leistung zeigen kann, will ich spielen, solange es Spaß macht", sagte der DFB-Keeper gegenüber dem Kicker. Aktuell sei ein Wechsel ins Ausland jedoch kein Thema.