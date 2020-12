Fix: Bayern-Keeper Manuel Neuer vor Oblak und Alisson als Welttorhüter ausgezeichnet

Manuel Neuer hat sich die auf seiner Position größte persönliche Auszeichnung des Jahres gesichert. Der Kapitän des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft ist Welttorhüter 2020. Dies gab der Weltverband FIFA am Donnerstagabend bei der "The Best"-Zeremonie in Zürich, die aufgrund der Corona-Pandemie virtuell als Video-Konferenz veranstaltet wurde, offiziell bekannt. Der 34 Jahre alte Keeper setzte sich bei der Wahl vor dem Brasilianer Alisson Becker vom FC Liverpool und dem Slowenen Jan Oblak von Atlético Madrid durch.

