Kapitän Neuer läutet Ära von Bundestrainer Flick mit Titelansage ein: "Möchte Weltmeister werden"

... die Situation nach Löw und mit Flick : "Ist eine komische Situation, ihn nicht mehr anzutreffen. Aber ich kenne Hansi auch sehr lange. Er ist sehr kommunikativ. Wir wollen, dass man den Aufbruch und die gute Stimmung auch von außen erleben und merken kann. Ich gehe davon aus, dass wir immer aktiv sein werden – ob mit oder ohne Ball und den Gegner relativ früh unter Druck setzen. So kenne ich Hansi, so war es auch bei Bayern."

... das Kapitänsamt und die damit verbundenen Aufgaben: "Das Wichtigste ist die Kommunikation, dass man immer ein offenes Ohr hat, für alle da ist und Dinge anspricht, die einem auffallen. In den letzten Jahren war es so, dass wir die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt haben. Wir sind alle in der Verantwortung und so gehen wir das Ganze auch an.“