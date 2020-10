Krach um Schmiedebach: Darum platzte der Transfer zum nächsten 96-Gegner Paderborn

Klassenerhalt ist nicht das Ding des Trainers Steffen Baumgart in Paderborn. Seit er Cheftrainer beim nächsten 96-Gegner ist, ging es rauf, oder es ging runter. Nach seinen ersten Amtswochen im Frühling 2017 wäre Baumgart mit Paderborn sportlich abgestiegen – der SC blieb nur in Liga drei, weil 1860 München zwangsabsteigen musste. Es folgte der rasante Durchmarsch in die 1. Liga – mit schnellem, mit mutigem Fußball, mit dem Baumgart aber sofort wieder abstieg.

Mutig ist Baumgart zweifellos, authentisch dazu, er trägt sein Herz auf der Zunge, wie man sagt. Das hätte prima gepasst mit dem aktuell vereinslosen Manuel Schmiedebach. Baumgart und der 31-Jährige fanden zusammen, die Verträge waren ausverhandelt, der Transfer war klar. Aber in letzter Sekunde platzte er.