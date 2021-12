ManUnited-Legende Gary Neville attackiert Cristiano Ronaldo: "Er ist wieder davongelaufen"

Nach 16 Tagen Corona-Zwangspause lief für Manchester United im Premier-League-Gastspiel bei Newcastle United (1:1) vieles noch nicht gut. Die "Red Devils" um den deutschen Trainer Ralf Rangnick mühten sich zu einem Remis und waren über weite Strecken der Partie dem Tabellen-Vorletzten der Liga unterlegen - und das trotz einer Superstar-Elf mit Cristiano Ronaldo an vorderster Front. Der fünfmalige Sieger des Ballon D'or lieferte eine schwache Vorstellung ab, sowohl während als auch nach der Partie: Als sich seine Teamkollegen für die Unterstützung der Manchester-Fans in Newcastle bedankten, war Ronaldo schon wortlos in die Kabine gelaufen. Nach der Partie hat ManUnited-Legende und Sky-Sports-Experte Gary Neville den im Sommer verpflichteten Star-Spieler deshalb scharf kritisiert. Anzeige

"Wir reden über Körpersprache und wir haben darüber gesprochen, dass Ronaldo nach dem Everton-Spiel (1:1 Anfang Oktober; d. Red.) davongelaufen ist", begann Neville seine Attacke. "Heute ist er wieder davongelaufen. Er lief schon in Watford davon, als jeder wusste, dass der Trainer gefeuert werden würde. Und auch in Norwich." Das gehöre sich für einen Spieler seines Kalibers nicht, so der wütende Ex-Nationalspieler weiter: "Mir ist es egal, wie du gespielt hast, du musst rübergehen und den Fans Beifall spendieren. Geh' zu ihnen hin, gerade wenn du der beste Spieler der Welt und einer der größten aller Zeiten bist."

Doch bei United sei laut Neville nicht nur Ronaldos Einstellung aktuell ein Problem, sondern auch die seines ebenfalls portugiesischen Teamkollegen Bruno Fernandes. Der Mittelfeldspieler würde ständig "jammern". Der Sky-Experte deutlich: "Das nervt mich schon seit zwei Monaten. Es sind die besten Spieler in unserem Team. Es ist verheerend, wenn sie dieser Körpersprache im Beisein der jüngeren Spieler zeigen." Beide Spieler würden sich gegenseitig anjammern: "Schaut sie euch an auf dem Platz, Hände in der Luft, sie beschweren sich über alles." Es sei "absolut schockierend" gewesen, wie beide in der ersten Halbzeit aufgetreten seien. Neville ist sich sicher: "Sie werden die Jobs von vielen Trainern kosten, wenn sie so weiter machen."