Ruth Chepngetich aus Kenia gewinnt ersten Nacht-Marathon in der Geschichte der Leichtathletik-WM

Die Kenianerin Ruth Chepngetich hat beim ersten Nacht-Marathon bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Hitze getrotzt und Gold gewonnen. Die 25-Jährige setzte sich am Samstag in Doha bei mehr als 30 Grad Celsius nach 2:32:43 Stunden durch. Es war die langsamste Siegeszeit der WM-Geschichte. Nur 40 der 68 gestarteten Teilnehmerinnen kamen in Katars Hauptstadt ins Ziel.

Chepngetich setzt sich ab, Titelverteidigerin Rose Chelimo wird Zweite

Auf dem Kurs über sechs Runden á 7 Kilometer an der Strandpromenade Corniche verschärfte Chepngetich bei einer Verpflegungsstation nach 35 Kilometern entscheidend das Tempo und setzte sich ab. Silber ging an Bahrain und Titelverteidigerin Rose Chelimo: Die gebürtige Kenianerin kam nach 2:33:46 Stunden ins Ziel vor Helalia Johannes aus Namibia (2:34:15).

Marathon mitten in der Nacht: Beim Zieleinlauf war kaum noch Jubel zu hören

Die Marathon- und Geher-Wettbewerbe finden erstmals in der WM-Geschichte mitten in der Nacht statt. Nur am Anfang standen noch zahlreiche Zuschauer an der Strecke. Bei Chepngetichs Zieleinlauf war kaum Jubel zu hören. Immerhin bekam die Siegerin ein Küsschen von Weltverbandspräsident Sebastian Coe.