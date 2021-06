Marathon-Mann Zewe: Die Nummer 1 in Niedersachsen kommt aus Wolfsburg

Dass Zewe die Wunsch-Zeit nicht schon früher gelaufen war, lag auch daran, dass er sich in den vergangenen Jahren auf Berg- und Ultra-Trail-Läufe konzentriert und erst gegen Jahresende für die Marathon-Strecke trainiert hatte. Zum anderen übte Zewe viele Jahre ohne Trainer, bis er sich vor vier Jahren dazu entschloss, mit dem gebürtigen Jelpker Arne-Christian Wolff zusammenzuarbeiten. Der hauptberufliche Trainer und dazu Ultra-Marathon-Spezialist erstellt Trainingspläne für Zewe und analysiert die Lauf-Daten. „Meine Aufgabe war es, eine gewisse Struktur in sein Training zu bringen“, so Wolff. Direkt nach dem Training kann der Trainer auf über 20 Datensätze, die von der Lauf-Uhr und dem Herzfrequenz-Gurt übermittelt werden, zugreifen.

Vor vier Jahren hatte es Zewe, der als Projektleiter bei Bosch arbeitet, beruflich nach Budapest verschlagen. Von da an entschied er sich dazu, mit einem Trainer zusammenzuarbeiten. Neben dem Austausch der Lauf-Daten telefonieren Zewe und Wolff wöchentlich, um den Trainings-Fortschritt zu besprechen. Was bei allem Training nicht zu unterschätzen ist, sind die Ruhephasen. „Früher hatte ich viel öfter Verletzungen, weil ich mir die Auszeiten nicht genommen habe. Es ist gut, dass ich jemanden habe, der darauf schaut“, so Zewe, der mittlerweile in Stuttgart lebt.

Dass Wolfsburgs Marathon-Mann vor einem Monat nicht nur eine persönliche Bestzeit aufstellte, sondern auch in Niedersachsens Bestenliste ganz oben steht, liegt auch daran, dass Corona-bedingt in diesem Jahr viele Veranstaltungen ausgefallen waren. Kurios: Im Gegensatz zu vielen anderen Athleten trainiert Zewe nicht auf einen Wettbewerb hin, für ihn ist es eher Mittel zum Zweck. „Ich liebe es, zu trainieren, Wettkämpfe sind für mich eher eine Motivation fürs Training. Ich laufe nicht um Platzierungen, sondern schaue eher auf meine Zeiten.“

Zewe, der täglich trainiert und in einer Woche rund 160 Kilometer absolviert, weiß, dass seine persönliche Bestzeit von einer Olympia-Qualifikation (2:11:30 Stunden) oder der deutschen Meisterschaft (um die 2:15:00) weit entfernt ist. Sein nächstes Ziel ist es, beim Frankfurt-Marathon Ende Oktober unter 2 Stunden 26 Minuten zu laufen. Wolff traut es Zewe zu und sieht noch viel Potenzial: „Philipp kommt vom Berg-Sport, dort hat man eine ganz andere Schrittlänge als im Straßen-Sport. Da können wir noch viel rausholen.“