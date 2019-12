Knie-Verletzung: Marc-André ter Stegen droht Ausfall im Barcelona-Derby

Barça-Torhüter Marc-André ter Stegen hat sich beim letzten Liga-Spiel der Primera División am rechten Knie verletzt und muss sich Behandlungen unterziehen. Ob und wie lange der deutsche Nationalkeeper wegen der Sehnenblessur ausfalle, stehe noch nicht fest, teilte der FC Barcelona am Montag mit.

Deshalb ist unklar, ob der 27-jährige Ex-Gladbacher am Samstag bei der Partie gegen den Stadtrivalen und Liga-Schlusslicht Espanyol auf dem Rasen steht. Gleichzeitig gab der katalanische Tabellenführer bekannt, dass Mittelfeldstar Arthur drei weitere Wochen pausieren muss. Der Brasilianer hat Probleme an der Leiste.

Ter Stegen zum ersten Mal Vater: "Ein unvergesslicher Tag"

Der Keeper war kurz vorm Jahresende zum ersten Mal Vater geworden. Seine Frau Daniela habe am Samstag einen Jungen zur Welt gebracht, schrieb der deutsche Nationaltorhüter am Sonntag auf Instagram. "Ein unvergesslicher Tag in unseren Leben. Willkommen auf der Welt und in unserer Familie, Ben ter Stegen. Wir lieben Dich", schrieb das Paar zu einem Foto, auf dem es strahlend mit dem Neugeborenen zu sehen ist.