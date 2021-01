DFB-Keeper Marc-André ter Stegen hält zwei Elfmeter: FC Barcelona im Supercup-Finale

Der FC Barcelona feiert Nationaltorwart Marc-André ter Stegen für seine überragende Leistung und zwei gehaltene Elfmeter im Halbfinale des spanischen Supercups. "Ter Stegen bringt uns nach Sevilla" , überschrieben die Katalanen auf ihrer Homepage den Spielbericht zum 3:2 nach Elfmeterschießen gegen Real Sociedad San Sebastián am Mittwochabend. Mehrere starke Paraden während der regulären Spielzeit, die 1:1 endete, sowie der torlosen Verlängerung brachten Barcelona ins Elfmeterschießen. Dort parierte ter Stegen die beiden ersten Schüsse auf sein Tor, beim dritten Versuch half ihm der Pfosten.

"Ich bin sehr glücklich für das Team, weil wir uns so bemüht haben", sagte der 28-Jährige: "Ich versuche immer bei 100 Prozent zu sein und wir müssen solche Spiele immer gewinnen." Frenkie de Jong, der nach 39. Minuten per Kopf die Führung erzielt hatte, verschoss seinen Elfmeter ebenso wie Antoine Griezmann. Doch auch ohne den angeschlagenen Star Lionel Messi steht das Team num im Finale.

Bayern-Star Thomas Müller motzt Reporterin nach Pokal-Aus in Kiel an: "Natürlich haben Sie gelacht!"

Mick Schumacher blickt auf Saisonauftakt in Bahrain: "Werde perfekt vorbereitet" starten

Dort könnte es am kommenden Sonntag zum Clásico gegen Real Madrid kommen, wenn sich der Meister an diesem Donnerstag im zweiten Vorschlussrundenspiel gegen Athletic Bilbao durchsetzt. Für den Supercup qualifizieren sich in Spanien seit 2019 insgesamt vier Teams - neben den beiden Pokalfinalisten der Meister und der Vizemeister. Sollten diese auch das Cup-Endspiel erreicht haben, rückt das jeweils dahinter bestplatzierte Team der Liga nach.