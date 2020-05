Marc-André ter Stegen bestätigt: Vertragsgespräche mit FC Barcelona liegen auf Eis - "Nicht verzockt"

Jetzt gibt es die Bestätigung eines Berichts der spanischen Zeitung Sport von Ende April - und das von der Hauptperson selbst: Weltklasse-Torwart Marc-André ter Stegen hat in einem Instagram-Interview mit seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach mitgeteilt, dass die Gespräche zwischen ihm, seinem Berater und dem FC Barcelona über einen neuen Vertrag unterbrochen worden sind. "Wir hatten ein, zwei oder drei Gespräche mit dem Verein und haben dann entschieden, dass wir die Situation erstmal runterfahren", sagte der 28-Jährige. Auslöser sei die Corona-Krise gewesen: "Es gibt momentan viel wichtigere Dinge als einen Vertrag von mir", so der Nationalkeeper.

Der Vertrag von ter Stegen beim katalanischen Klub um Superstar Lionel Messi läuft noch bis 2022. Zuletzt streute die spanische Zeitung Marca die Gerüchte, dass die Verhandlungen auch deshalb auf Eis liegen, weil der deutsche Stammtorwart ein zu hohes Gehalt fordere. So soll der Ex-Gladbacher angeblich 18 Millionen Euro pro Saison verlangen und damit ungefähr so viel wie Stürmer-Star Antoine Griezmann verdienen wollen - zu viel für den in der Corona-Pause wirtschaftlich angeschlagenen spanischen Meister.

Ter Stegen wehrt sich gegen Gerüchte: "Haben uns nicht verzockt"

Ter Stegen wehrte sich nun: "Wir haben uns nicht verzockt. Es ist wirklich so, dass wir erstmal gesagt haben, dass wir das für eine Weile vertagen. Dann schauen wir, wie es in naher Zukunft wieder ist", stellte der Torwart klar. "Wenn der Punkt wieder da ist, dass man sprechen kann, dann sprechen wir auch gerne." Es gäbe aktuell das Thema Vertragsverlängerung nicht. "Es ist eher das Thema für mich: ‚Wie kommen wir aus dieser Corona-Situation eigentlich wieder heraus‘", so die deutsche Nummer zwei hinter Manuel Neuer.

Zuletzt war der frühere Bundesliga-Profi mit mehreren Top-Klubs in Verbindung gebracht worden, darunter neben Manchester City und Chelsea auch der FC Bayern. Dort könnte ter Stegen laut der Zeitung Sport Manuel Neuer ersetzen, dessen Verhandlungen mit dem deutschen Rekordmeister über einen neuen Vertrag (läuft noch bis 2021) ebenfalls ins Stocken geraten sind.

