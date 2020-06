Barca-Keeper ter Stegen über Mario Götze in LaLiga: "Viele Vereine, wo er den Unterschied machen kann"

Am 27. Bundesliga-Spieltag verkündete Michael Zorc bei Sky den Abschied von BVB-Eigengewächs Mario Götze aus Dortmund. Zum Saisonende wird der Weltmeister von 2014 ablösefrei wechseln können, sein Vertrag wird nicht verlängert. Seitdem wird viel spekuliert, wohin es den Ex-Nationalspieler ziehen könnte. Sein Kumpel Marc-André ter Stegen hat da so eine Vorstellung. Seiner Auffassung nach würde Götze mit seiner Spielanlage perfekt in die spanische Primera Division passen.

Der Torhüter des FC Barcelona sagte im Podcast kicker Meets DAZN über den 27-Jährigen: "Mario ist ein Spieler, der mit dem Ball umgehen kann, der ein Spiel vorantreiben kann, der in die spanische Liga auf jeden Fall passen würde. Ob das sein Ziel ist, mag man ja so nicht bewerten." Schlauer als jeder Fan ist ter Stegen in Sachen Götze-Wechsel nach eigenen Angaben aber auch nicht: "Fußball ist eigentlich ein Thema, über das wir so gut wie nie sprechen. Er würde zu vielen Vereinen passen und es gibt viele Vereine, wo er den Unterschied machen kann. Ich bin auf seine Entscheidung genauso gespannt, wie alle anderen", erklärte er.

Hertha, Liverpool oder ganz woanders hin?

Spekuliert wird über die Zukunft Götzes bereits seit Monaten. Schon Ende des Jahres hatte es immer wieder Gerüchte um ein konkretes Interesse von Hertha BSC gegeben, die aus Berlin auch nicht bestimmt dementiert wurden. Auch nach Bekanntwerden von Götzes BVB-Abschied ergriff Hertha-Boss Michael Preetz das Wort und erklärte den Transfersommer für eröffnet. Außerdem sollen Italien und eben Spanien zu Götzes favorisierten Zielen gehören.

