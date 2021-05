Barca-Keeper muss operiert werden: Marc-André ter Stegen fehlt dem DFB-Team bei der EM

Rückschlag für Bundestrainer Joachim Löw in seinen Planungen für die anstehende Europameisterschaft. Drei Tage vor Bekanntgabe des deutschen Kaders ist klar, dass Löw bei dem paneuopäischen Turnier auf Torhüter Marc-André ter Stegen verzichten muss. Wie der Keeper vom FC Barcelona am Montagmittag in einem Instagram-Beitrag bekannt gab, muss er für die EM wegen eines Eingriffs im Knie passen. "Ich bin traurig, dass ich die EURO 2020 in diesem Sommer mit Deutschland verpassen werde", schrieb der erste Vertreter von DFB-Stammtorhüter Manuel Neuer.

Anzeige