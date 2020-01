Wegen der EM: DFB-Keeper Marc-André ter Stegen verzichtet auf Knie-OP

Der aktuell wegen Knieproblemen ausfallende Torwart Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona wird sich vorerst wohl keiner Operation unterziehen. Seit dem letzten Liga-Spiel in der Primera Division fällt der deutsche Nationaltorhüter wegen einer Sehnenblessur aus und wird auch im Derby am 4. Januar bei Stadtrivale und Liga-Schlusslicht Espanyol Barcelona nicht auflaufen können . Die Schmerzen im rechten Knie plagen den 27-Jährigen wohl schon länger.

Coutinho, Sancho, Djokovic und Co.: So feierten die Sportstars Silvester 2019

Fußball-EM, Olympia und Co.: Das sind die zehn Sport-Highlights 2020 – und so könnt ihr sie im TV sehen

Eine Operation komme zeitnah als auch nach dem Saisonende am 24. Mai allerdings nicht in Frage, weil er damit rund vier Wochen ausfallen würde - und so eine Teilnahme bei der im Sommer anstehenden Europameisterschaft in Gefahr geraten würde. Stattdessen befindet sich ter Stegen weiterhin in konservativer Behandlung. Würde er sich nach dem Turnier einem Eingriff unterziehen, würde der ehemalige Gladbacher wohl den Beginn der neuen Saison mit dem FC Barcelona verpassen.