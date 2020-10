Marc-André ter Stegen wohl vor Vertragsverlängerung beim FC Barcelona: "Eine Frage von Tagen"

Der aktuell Vertrag von ter Stegen, der 2014 von Borussia Mönchengladbach gewechselt war, läuft noch bis Sommer 2022. Die Verhandlungen über die Modalitäten einer Verlängerung dauern schon länger an. Die Einigung über den neuen Vertrag bis 2025 sei nicht einfach gewesen. Seit 2014 absolvierte der 28-Jährige insgesamt 236 Pflichtspiele und musste starke 100 Mal keinen Treffer zulassen. Weitere Einsätze können aktuell nicht hinzukommen - ter Stegen fällt mit einer Knieverletzung wohl noch bis Ende Oktober aus.

"Damals wie heute bin ich sehr überzeugt von meiner Entscheidung, den Schritt gemacht zu haben. Mönchengladbach ist und bleibt natürlich immer meine Heimat, aber mittlerweile sind wir seit sechs Jahren in Barcelona, und ich kann sagen, dass ich mich wirklich zu Hause fühle", sagte der Nationalkeeper Ende September in einem Gespräch mit der "GQ": "Bis zu meinem Karriereende werden es hoffentlich noch viele erfolgreiche Jahre sein, in denen ich genieße, mit Freunden auf dem Platz zu stehen, die das gleiche Ziel haben."