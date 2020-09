Ein langer junger Mann genoss gestern Vormittag die Idylle am Nordufer des Maschsees. Marc Lamti, 19 Jahre jung, war verabredet: mit weißem T-Shirt und Bluejeans, zum Vorstellungsgespräch, das seine Karriere befeuern soll.

Lamti galt vor der Corona-Zeit als heißer Tipp auf dem Fußballmarkt. Tunesiens Nationaltrainer, Frankreich-Legende Alain Giresse, setzte Lamti von einem Jahr in zwei Länderspielen ein. Der Lulatsch aus Leverkusen durfte sogar mit zum Afrika-Cup.

1,96 Meter ist er groß, so lang wie Salif Sané. Nun beschäftigt sich Sanés Ex-Klub Hannover 96 mit ihm. Sportdirektor Gerhard Zuber gab ein Signal und führte Lamti mit dessen Berater Serkan Okta gestern durch die HDI-Arena. Lamti ist eher eine perspektivische Idee. Das große Talent soll bei 96 nicht nur Nationalspieler, sondern auch Profi werden.

Der Kölner Junge wurde bei Bayer Leverkusen ausgebildet. In der A-Jugend-Bundesliga spielte er mit dem Bayer-Supertalent Florian Wirtz. In der Corona-Pause verlor sich seine Karrierespur. Nun taucht er in Hannover wieder auf. Lamti ist gelernter Innenverteidiger, aber nicht der, den Trainer Kenan Kocak akut für seinen Kader sucht.