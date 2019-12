Marc Nagora feiert gelungenes Comeback bei den Dresden Titans

Dresden. Ein halbes Jahr war Marc Nagora ohne Verein – jetzt ist der 26-Jährige zurück bei den Dresden Titans. Und der Hamburger zeigte auf Anhieb, dass er basketballerisch nichts verlernt hat: In seinem ersten Heimspiel seit den Play-downs im Frühjahr warf der Flügelspieler gegen die Juniors aus Oldenburg elf Punkte und hatte so großen Anteil am 90:82-Sieg der Dresdner.