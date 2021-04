"Ich war völlig platt": Corona haut Laatzens Marc Politze aus den Socken

Marc Politze gehört optisch in die Kategorie Mensch, von der behauptet wird, dass sie nichts so schnell umhaut. 1,97 Meter groß, 110 Kilogramm schwer – der 407-fache Nationalspieler hat seine Wasserball-Laufbahn zwar vor sieben Jahren beendet, ist aber immer noch topfit mit einer Konstitution auf Hochleistungsniveau. Kürzlich hat der 43-Jährige, der mit den Wasserfreunden Spandau 04 neunmal deutscher Meister wurde, nach 20 Jahren Profikarriere in einer der härtesten Sportarten der Welt doch noch einen Gegner gefunden, der ihn in die Knie zwingt: Sein Name ist Corona.

Die Wahl seines Jobs als Verkaufsleiter in der Fahrradbranche bezeichnet der Diplomkaufmann „als sinnvollste Entscheidung meines Lebens“, da sein Berufsfeld beispielsweise selbst in Zeiten einer Pandemie weiterrollt. Dass sich Politze in seinem Unternehmen bei einem Praktikanten angesteckt hat, kann als Ironie des Schicksals bezeichnet werden.

„Wir arbeiten wirklich absolut coronakonform, aber uns zwei und eine Kollegin hat es halt erwischt“, sagt der dreimalige Wasserballer des Jahres. Da half auch das ständige Tragen der FFP2-Maske nicht, „daher weiß ich auch nicht, wie ich mich sonst davor hätte schützen können“. An einem Abend hatte Politze zu Hause bemerkt, dass er sich seltsam fühlte. Vorsichtshalber isolierte er sich von seiner Frau und seinen drei Kindern. „Da hatte ich noch einen negativen Testwert, doch am nächsten Tag ging das Fieber hoch und ich war dann positiv.“

Seine Frau Melanie, Tochter der Wasserballlegende Hagen Stamm, hatte zunächst ein negatives Testergebnis, das änderte sich jedoch am zehnten Tag der Erkrankung ihres Mannes. Von den Kindern steckte sich anschließend nur das Älteste, die zwölfjährige Tochter, an. „Sie hatten beide eher Grippesymptome mit starken Kopfschmerzen und fühlten sich sehr schlapp“, berichtet der Modellathlet.

"Ich war völlig platt"

Die zehntägige Phase mit hoher Körpertemperatur setzte Politze ordentlich zu. „Ich war völlig platt. An einem Tag war ich so tief eingeschlafen, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass meine Frau eine halbe Stunde lang an der Tür meines Quarantänezimmers gepocht hatte“, berichtet er. „Da wollte sie vor Angst schon die Tür aufbrechen, weil sie nicht wusste, was mit mir los war.“