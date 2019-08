Espanyol Barcelona verwirrt mit Aussage: Transfer von Marc Roca zum FC Bayern "nicht bekannt"

Platzt der Transfer von Marc Roca zum FC Bayern doch noch? Seit Renato Sanches den deutschen Rekordmeister am Freitag in Richtung des OSC Lille verlassen hat, schien der Wechsel des U21-Europameisters von Espanyol Barcelona schon nahezu fix. Umso überraschender kommt nun die Aussage seines aktuellen Klubs. Ein Sprecher von Espanyol sagte auf Nachfrage von Spox und Goal: "Uns ist nicht bekannt, dass der Spieler den Klub verlassen möchte."

Roca-Klub Espanyol: "Passiert ist nichts"

Obwohl Uli Hoeneß die Transferaktivitäten der Münchner jüngst für beendet erklärt hatte, war in den vergangenen Tagen wieder Bewegung in die Personalie Roca gekommen. Spätestens seit dem feststehenden Abgang von Sanches am Freitag rückte die Verpflichtung des Spaniers wieder in den Fokus.