Marc Stendera ist fit für Hannover 96: "Jetzt startet alles neu"

Ich hatte in Frankfurt keine einfache Zeit. Irgendwann verlierst du auch ein Stückweit die Freude im Training. Ich muss mich motivieren, weil es mein Job ist, weil ich dafür bezahlt werde. Aber der Spaß ist mir verloren gegangen. Jetzt startet alles neu, du wirst anders gesehen, ich kann mich einfach zeigen. Die Entscheidung, herzukommen, wenn es sich ergibt, stand lange fest. Vom Gegenteil hätte mich keiner überzeugen können.

Es ist für die Fans immer etwas Besonderes, wenn ein eigenes Talent Profi wird und spielt. Ich bin froh, dort so einen guten Status zu haben. Sie können mir glauben, es ist mir dementsprechend auch nicht leicht gefallen, zu gehen. Aber es war der richtige Schritt, um wieder Spaß am Fußball zu haben und eine tolle Saison mit den Jungs zu spielen.

Das ist unser Job, damit müssen wir klarkommen. Wir sind erwachsene Männer, da ist keiner neidisch. In Frankfurt hatten wir ehrlicherweise zwei Bundesligamannschaften, Konkurrenz kann einfach auch sehr gut sein. Da muss dann jeder mehr arbeiten, um seinen Platz zu erobern oder zu verteidigen. Und es ist auch normal, dass nicht jeder Spieler immer Top-Leistung bringt, aber dann ist es wichtig, dass ein anderer da ist, um Erfolg zu haben.

Fredi Bobic (Mitte) wurde von Manager Ricardo Moar (rechts) und Trainer Ralf Rangnick im September 2002 nach drei Spielen und null Punkten vom Aufsteiger als Neuzugang präsentiert. Der Plan mit dem von Borussia Dortmund verpflichteten Mann ging auf - Bobic schoss 14 Tore und hatte maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt. ©

Nicht selten ging es in der Vergangenheit nochmal rund in den letzten Tagen oder Stunden vor Ende der Transferperiode. Eine kleine Übersicht über die Last-Minute-Hours-Days-Transfers der vergangenen Jahre.

Meine Frau Sarah. Das war für mich ein wichtiger Faktor, dass sie sagt: Ich komme mit, das machen wir. Meine Familie wohnt noch in Kassel, das ist auch nicht weit entfernt.

Was war Hannover für Sie, abgesehen von 96?

Haben Sie die Vorbereitung in Frankfurt komplett mitgemacht?

Bei taktischen Sachen war ich ein bisschen raus. Sonst habe ich alles mitgemacht. Aber es ist doch so: Wenn du nicht spielst, dann fehlt einfach was. Da kannst du machen, was du willst. Und ich habe viel gemacht.

Die vielen Tiefen, wie gehen Sie damit um?

Das ist die Realität, ich muss damit zurechtkommen. Es gibt viel Schlimmeres. Ich bin trotz aller Verletzungen von innen gesund und habe eine gute Familie zu Hause. Ich stelle mich den Dingen und versuche, das Beste draus zu machen.