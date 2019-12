Medien: Aus für Trainer Marc Wilmots - Iran trennt sich von Ex-Schalke-Profi

Der iranische Fußballverband hat sich von Nationaltrainer Marc Wilmots getrennt. Nach einem Treffen in der Türkei am Mittwoch zwischen dem Verbandspräsidenten Mehdi Tadsch und Vertretern von Wilmots wurde der Vertrag einvernehmlich aufgelöst, hieß es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Isna. Der Belgier hatte angeblich schon letzten Monat eine Kündigung gefordert, da sein Gehalt nicht rechtzeitig überwiesen wurde. Die Trennung wurde vom Verband aber bislang nicht bestätigt.