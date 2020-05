Der nächste Dauerpatient ist zurück: Marcel Franke feiert Comeback nach 203 Tagen

Timo Hübers und Marcel Franke liefen am Samstag gegen den SV Sandhausen erstmals Seite an Seite in der Innenverteidigung von Hannover 96 auf. Ein Fakt, der auf den ersten Blick noch nicht sonderlich spektakulär klingt. Dass es nicht früher dazu kam, liegt aber vor allem daran, dass beide eine lange Leidenszeit hinter sich haben. Hübers feierte schon im Februar sein Comeback nach 652 Tagen Verletzungspause. Ganz so lange musste Franke sich nicht gedulden. Doch sein letzter Einsatz vor dem Gastspiel im Hardtwaldstadion liegt immerhin schon 203 Tage zurück - und damit deutlich länger als anfangs gedacht.

Netzreaktionen: Das halten die 96-Fans von den Transfers von Marcel Franke und Sebastian Jung Netzreaktionen zum Transfer von Marcel Franke zu Hannover 96. ©

Verletzungs-Odyssee: Frankes ständiges Auf und Ab Es war ein belastendes Auf und Ab, das Franke bis zum ersehnten Comeback in Sandhausen durchleben musste. Im November zog sich der 26-jährige Sommerneuzugang nach bis dahin soliden Auftritten eine Teilruptur im Außenband am Knie zu. Zunächst wurde mit einem Ausfall bis Jahresende gerechnet, doch die Schmerzen im Knie verschwanden nicht. Frankes Comeback-Versuch in Regensburg am 28. Januar scheiterte beim Aufwärmen. Eine anschließende Ärzte-Odyssee durch die Republik endete ohne Resultat, Franke machte eine Reha in Donaustauf, um das Knie wieder zu stabilisieren.

"Für mich als Trainer ein herber Verlust" Die Corona-Pause verschaffte ihm Zeit, dennoch war lange nicht klar, ob er in dieser Saison noch einmal spielen könnte. Doch in den letzten Wochen schaffte Franke den Schritt ins vollwertige Mannschaftstraining und das malade Knie hielt. 96-Coach Kocak wird die Rückkehr des abgeklärten Defensivspezialisten freuen, bis zum Sandhausen-Spiel stand ihm Frake in seiner Amtszeit noch nicht zur Verfügung. "Für mich als Trainer ist es ein herber Verlust, weil ich von diesem Spieler nicht profitieren konnte", klagte er schon im Februar.

Mehr Götter in Weiß gesehen als Männer in Schwarz? Das sind die Dauerpatienten der 96-Vereinsgeschichte Christian Pander: Der frühere Schalker ist die personifizierte Leidensgeschichte. Als Hannover 96 den Linksfuß im Jahr 2011 unter Vertrag nahm, gab es nicht wenige, die befürchteten, man hätte sich einen neuen Problemfall ins Haus geholt. Doch nachdem der frühere Nationalspieler in seiner ersten Saison 29 Einsätze verzeichnete, verstummte die Kritik (zunächst). In Jahr zwei stand Pander immerhin noch 18-mal auf dem Feld, doch diese Tendenz blieb leider bestehen. Nach insgesamt nur noch 16 Spielen im dritten und vierten 96-Jahr wurde Panders Vertrag nicht verlängert. ©